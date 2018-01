Ostalb | Dienstag, 23. Januar 2018 Dienstag, 23. Januar 2018

Zwei Frauen aus Iggingen waren eingeschneit im Pitztal

Fotos: privat

Bianca Leone und Steffi Maier aus Iggingen hatten sich ihr Wochenende auch anders vorgestellt. Sie wollten von Freitag bis Sonntag Ski fahren im Pitztal. Doch anstatt sich am Sonntag wieder auf die Heimreise zu machen, saßen sie bis Dienstag Abend in ihrem Hotel in St. Leonhard, Ortsteil Tieflehn fest. Eingeschneit.

Bianca Leone berichtete noch am Dienstag Nachmittag: „Uns geht es gut und wir sind gesund. Aber wir kommen hier nicht weg. Wir sind komplett abgeschottet. Inzwischen haben wir die Hoffnung, dass bis Dienstagabend die Straßen so weit geräumt sind, dass wir heimfahren können.“ Aber sicher war gestern auch am frühen Abend eben noch nichts. Inzwischen (Dienstag am späten Abend) durften sie das Tal verlassen. Was die Eingeschneiten berichteten, können sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung lesen.