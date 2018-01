Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 24. Januar 2018 Mittwoch, 24. Januar 2018

Kampflustig: Kundgebung der IG Metall in der Ledergasse

Galerie (11 Bilder)

Fotos: rw

„Miteinander für morgen“ stand auf der einen Seite der roten Schals – „miteinander streiken“ auf der anderen. Zur vierten Verhandlungsrunde in der Metallindustrie zeigte sich die IG Metall kampflustig. 800 Gewerkschafter kamen zur zentralen Kundgebung in der Ledergasse.

2

9700

5

12

25

„Wir sind bereit zur Eskalation“, rief Peter Yay-​Müller, der. Bevollmächtigte der IG Metall, der Menge zu. Noch sei es Zeit für einen tragfähigen Kompromiss. „Wenn es nötig ist, dann legen wir die Arbeit nieder.“Zur Teilnahme an der Kundgebung waren die Mitarbeiter von zehn tarifgebundenen Unternehmen im Gmünder Raum aufgerufen: ZF TRW in Alfdorf, Fein, Mahle Filtersysteme in Lorch, Bosch AS, Andritz Ritz, voestalpine Automotive, Binz, Eurotech, Mürdter Werkzeug und Formenbau und Mürdter Metall– und Kunststoffverarbeitung in Mutlangen sowie Schubert Fertigungstechnik in Bartholomä . Insgesamt sind in diesen BetriebenMitarbeiter tätig.Buspendelverkehr von den Betrieben, Trillerpfeifen und Transparente, rote Schals, Mützen, scheppernde Wecker, die symbolisch aufvorstanden, Wurststand und Bühne, selbst ein Liedermacher aus Bayern, Sepp Raith („der Michael Jackson der Arbeiterbewegung“, so Peter Yay-​Müller) – die IG Metall hatte einigen Aufwand für die Kundgebung und zur Mobilisierung getrieben. Mehr in der RZ vom. Januar.