Kunstverein: Schweres von Christoph Traub

Nicht allein, dass die Galerie des Gmünder Kunstvereins im Kornhaus ein zwar eindrucksvoller, aber mit den massiven Säulen ein nicht ganz einfacher Raum ist. Jetzt kommen Schwergewichte hinein.

Die Objekte der nächsten Ausstellung ab. Januar kann man nur noch mit Maschinen an ihre Plätze bringen – sie wiegen zwischenundKilogramm. „Cutis et ossium – Glanz und Bruch“ , die nächste Ausstellung des Gmünder Kunstvereins, zeigt klassische Steinbildhauerei von Christoph Traub. Für Nichtlateiner: „cutis et ossium“ heißt „Haut und Knochen“, man hat es also im übertragenen Sinne mit den Oberflächen zu tun – den glatten und den rauen und ihrem Wechselspiel. Mehr in der RZ vom. Januar.