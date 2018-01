Sport | Mittwoch, 24. Januar 2018 Mittwoch, 24. Januar 2018

LG Staufen: Michael Kucher gelingt die Titelverteidigung





Die Olympiastützpunkthalle in Mannheim hielt für einige Athletinnen und Athleten der LG Staufen bei den baden-​württembergischen Hallenmeisterschaften dieses Jahr eine Überraschung bereit, für manche fand dieses Wochenende allerdings auch eher ein ernüchterndes Ende. Unterm Strich konnte aber nach diesen emotionalen Meisterschaften eine gute Bilanz gezogen werden.

Den Auftakt machten die Sprinterinnen am Samstagmorgen. In der weiblichen Jugend Ugingen Maren Seidl, Linda Henninger und Lea Zimmerhackel an den Start. Seidl und Henninger kamen beide nachSekunden ins Ziel, was für das B-​Finale reichte. Dort lief es aufgrund technischer Probleme nicht ganz rund. Der Lauf musste wiederholt werden, allerdings nachdem die Mädels bereits die Ziellinie überquert hatten. Nach dem dritten-​Meter-​Lauf an diesem Tag waren die Beine etwas schwer, dennoch schafften es Maren Seidl (erneut inSekunden) als Vierte und Linda Henninger (Sekunden) als Achte ins Ziel.Für eine Athletin war dieser Samstagmorgen besonders bitter. Lea Zimmerhackel musste nach dem Start überMeter ihre Hallensaisonaufgrund zunehmend starker Rücken– beziehungsweise Bandscheibenprobleme vorzeitig abbrechen und wird auch in naher Zeit nicht auf der Laufbahn anzutreffen sein. Warum Anna Schmidt für eine große Überraschung gesorgt hat und in welcher Zeit Michael Kucher überMeter seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist, lesen Sie in der RZ vom. Januar.