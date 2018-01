Blaulicht | Mittwoch, 24. Januar 2018 Mittwoch, 24. Januar 2018

Schuppen stürzt ein — 65 -​Jähriger ist tot

Ein 65 Jahre alter Mann starb am Dienstagnachmittag in Remshalden bei Abbrucharbeiten an einem Holzschuppen, der eingestürzt war.

Der Mann war seit mehreren Tagen mit dem Rückbau des massiven, etwaMeter großen Schuppens auf einem Grundstück in der Schönbühlstraße beschäftigt. Als er am Dienstagabend nicht nach Hause zurückkehrte wurde er durch Angehörige bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Mann wurde gegenUhr durch Polizeibeamte nur noch tot aufgefunden. Er ist vom Dach sowie schweren Gebälk des Schuppens verschüttet worden und wurde wohl durch die Last erdrückt. Der-​Jährige wurde durch Polizisten sowie Kräfte der Feuerwehr geborgen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen, wobei keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung erlangt werden konnten und somit von einem Unglücksfall auszugehen ist.