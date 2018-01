Ostalb | Mittwoch, 24. Januar 2018 Mittwoch, 24. Januar 2018

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal nach Stuttgart, Waiblingen, Schorndorf, Göppingen und Giengen. Unter anderem findet am Sonntag,. Januar, umUhr im Blumhardt-​Haus in der Immanuel-​Hohlbauch-​Straßein Göppingen die Kinderrevue „Leinen los, setzt die Segel“ statt. Die Kinderrevue zeigt eine musikalisches Abenteuerreise aus Liedern mit Gebärden, Szenen und Aktionen und ist für Kinder abJahren. Mehr über diese Veranstaltung und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Januar.