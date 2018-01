Ostalb | Mittwoch, 24. Januar 2018 Mittwoch, 24. Januar 2018

Wiederaufbau bei der Jugendhilfe kommt in Fahrt

Der Wiederaufbau des ausgebrannten Wohnheims, in dem minderjährige Flüchtlinge in Ruppertshofen von der Jugendhilfe Land e.V. betreut wurden, kommt nach längerer Verzögerung nun richtig in Fahrt.

Längere Zeit kam der Wiederaufbau nicht so in die Gänge, wie es der Trägerverein dieser Einrichtung gerne gehabt hätte. Innerhalb eines Tages wurde nun aber aus Fertigteilen ein Ersatz für das vom Feuer zerstörte Dachgeschoss aufgestellt. Warum es so lange gedauert hat und wann mit das Wohnheim bezugsfertig sein wird, steht am. Januar ausführlich in der Rems-​Zeitung.