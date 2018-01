Sport | Donnerstag, 25. Januar 2018 Donnerstag, 25. Januar 2018

DJK Gmünd hofft auf Befreiungsschlag in Burladingen

Nach der 2 : 3 -Heimniederlage gegen den TTV Dettingen/​Teck und dem Absturz auf den drittletzten Tabellenplatz sind die Volleyballdamen der DJK Gmünd im Abstiegskampf angekommen. Beim TSV Burladingen bietet sich am Samstag um 19 . 30 Uhr die Möglichkeit, nach zuletzt vier Pleiten in Serie den Befreiungsschlag zu landen.

Die Lage in der Regionalliga Süd wird sechs Spieltage vor dem Saisonende für die Gmünder Volleyballerinnen immer bedrohlicher. Vier Auswärtsspiele und zwei Heimauftritte stehen noch aus für die auf den drittletzten Tabellenplatz abgerutschte DJK. Mehr alsPunkte wollten in den bisherigen zwölf Partien bei nur vier Siegen nicht herausspringen. Negativer Höhepunkt war die unnötige-Heimniederlage gegen den TTV Dettingen/​Teck am vergangenen Samstag.„Das war nicht das erste Spiel, das wir blöd verloren haben“, ärgert sich DJK-​Trainer Joachim Saam, der seinen Spielerinnen im Training am Montag einige exemplarische Videosequenzen aus vergangenen Spielen zeigte. „Wir können eigene Fehler mit großer Anstrengung noch ausmerzen, wenn sie am Anfang oder gegen Mitte eines Satzes passieren. Wenn wir die Fehler aber in der Endphase machen, dann gewinnt der Gegner.“ Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der RZ vom. Januar.