Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 25. Januar 2018 Donnerstag, 25. Januar 2018

Kurz und heftig: Gmünder Fasnet 2018

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

Die Saison ist in diesem Jahr sehr kurz. Heute findet die Prunksitzung im Stadtgarten statt, und dann geht es Schlag auf Schlag weiter: die Guggen treffen sich am 3 . und 4 . Februar in Gmünd, am 8 . ist Rathaussturm und der Fasnetsumzug am 13 . Februar.

„Nach wie vor besteht ein riesiges Interesse der Kapellen“, sagt Guggenmusik-​Festival-​Organisator Robert Frank, „es wird sehr international.“Guggenkapellen geben sich hier ein Stelldichein, vier davon sind neu: „Alcaputti“, „Los Chrachos“, „Röhling Stones“ (alle aus Deutschland) und die „Wiler Bäretatze“ (Schweiz).Inoffizieller Auftakt ist bereits am Freitag,. Februar, abUhr mit dem Guggaball der Gmendr Gassafetza. Neben den Auftritten der Guggenkapellen spielt die Partyband „No Exit“ (Karten für den Guggenball gibt es im i-​Punkt fürEuro). Jahr für Jahr lockt das Spektakel Tausende Besucher in die Altstadt. Plätze, Gassen und Lokale bilden den Rahmen für das Ereignis. Mehr über Guggen, Rathaussturm und Umzug in der RZ vom. Januar.