Ostalb | Donnerstag, 25. Januar 2018 Donnerstag, 25. Januar 2018

Reden zum Haushalt im Lorcher Gemeinderat

Galerie (4 Bilder)

Foto: ur

Im Rahmen der Sitzung des Lorcher Gemeinderats am Donnerstag Abend stimmten die drei Fraktionen der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2018 zu. In ihren jeweiligen Reden stellten die Fraktionsvorsitzenden weitere ergänzende Anträge in allen städtischen Bereichen.

2018

40

2

13

6

510

000

12

8

4

2

Die Haushaltsreden bezogen sich auf den eingebrachten Haushalt, hier die Fakten in Kürze: Der Lorcher Gemeindehaushalt sieht ein Gesamtvolumen vonMillionen Euro vor. Im Haushaltsplan ist ein Investitionspaket vonMillionen Euro enthalten. Der Verwaltungshaushalt hat eine Zuführungsrate in Höhe von rundEuro erzielt und die Einnahmen im Verwaltungshaushalt belaufen sich auf insgesamtMillionen Euro. Geplant ist eine Kreditaufnahme vonMillionen Euro. Was die Fraktionsvorsitzenden in ihren Anträgen einbrachten, können Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung lesen.