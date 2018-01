Blaulicht | Freitag, 26. Januar 2018 Freitag, 26. Januar 2018

Einbrüche in zwei Wohnhäuser

Diebe brachen am Donnerstag zwischen 8 und 20 Uhr über ein Kellerfenster in ein Wohnhaus in Schwäbisch Gmünd Am Studentenwäldle ein. Ob dabei tatsächlich etwas entwendet wurde, ist noch nicht ganz geklärt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischenundUhr in Gmünd Am Schirenhof. Dort hebelten die Einbrecher eine Tür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Entwendet wurde hier wohl nichts, eventuell wurden die Diebe durch die heimkehrenden Bewohner gestört.Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon/​um Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen oder verdächtiger Fahrzeuge in den genannten Bereichen.