Kultur | Freitag, 26. Januar 2018 Freitag, 26. Januar 2018

„Mnozil Brass“ im Stadtgarten

„Cirque“, also „Zirkus“ heißt das Programm, mit dem das österreichische Blechbläserensemble „Mnozil Brass“ auf Welttournee ist. Sie machten im fast ausverkauften Stadtgarten die Bühne zur Manege.

Mag ja sein, dass die Gründung der Gruppe damals einer weinseligen Stimmung geschuldet war, „Mnozil" war eine Kneipe gegenüber dem Wiener Konservatorium; was sich daraus entwickelte, ist aber höchst professionell: Die sieben Blechbläser – meist zwei Trompeten, ein Flügelhorn, drei Posaunen und eine Tuba – zündeten ein musikalisches Feuerwerk, das an Virtuosität, Ideenreichtum und Präzision kaum zu toppen ist.