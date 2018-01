Ostalb | Samstag, 27. Januar 2018 Samstag, 27. Januar 2018

Faschingsumzug in Lorch

Fotos: Gerhard Nesper

Am Samstagmittag, pünktlich um 13 . 01 Uhr, setzte sich einer der größten und längsten Faschingsumzüge im Ostalbkreis am Lorcher Bahnhof in Bewegung. Am 21 . Umzug der Lorcher Fasnetgesellschaft 1997 e.V. beteiligten sich in diesem Jahr sage und schreibe 104 Vereine mit 146 Gruppen und 30 Einzelfiguren und machten die Innenstadt zur Faschingshochburg an diesem Wochenende.

57

Neunundsechzig Masken– und Hästräger,Hexengruppen,Musikgruppen und Tanzgarden schlängelten sich bei blauem Himmel und Sonnenschein durch die Straßen. InsgesamtTeilnehmer, auch aus vielen neuen Vereinen aus den Filstal und von den Fildern, mit zusammenAnfahrts-​Kilometern, u.a. aus Ottenbronn/​Schwarzwald, Sindelfingen, Eningen, Reutlingen, Gärtringen, Gerbersheim und Dinkelsbühl machten z.T. ihre Gegenbesuche in Lorch. Denn auch die LFG war in der diesjährigen Faschingszeit nicht untätig. BereitsBusfahrten mit überkm undStunden Fahrzeit hatten die Gastgeber einschließlich Tanzgarden und Hexen in diesem Jahr hinter sich, wie z.B. bei Besuchen in Bergheim, Schechingen, Wangen und Nelmersbach und weitere Auftritte bis zum Faschingsende sind in Kirchheim, Stuttgart, Neckarweihingen, Waiblingen, Murrhardt, Neuhausen und Neresheim geplant. Zusammen hatten die teilnehmenden VereineJahre auf dem Buckel, der älteste, die Narrenzunft Neresheim, besteht bereits seitJahren. Ausführlicher Bericht in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.