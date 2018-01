Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Januar 2018 Sonntag, 28. Januar 2018

Deutliche Worte beim CDU Jahresempfang

Galerie (1 Bild)

Foto: Manfred Laduch

Der Hauptredner war dem CDU-​Kreisverband Ostalb unter der Woche zwar abhanden gekommen. An deutlichen Worten mangelte es beim Jahresauftakt und Ehrenamtsempfang im Gmünder Stadtgarten jedoch nicht.

So setzten sich die Redner bei der gut besuchten Veranstaltung intensiv mit den Verhandlungen über eine neue große Koalition in Berlin ebenso auseinander, wie mit den Aufgaben auf kommunaler Ebene. Verkündet wurde die Notwendigkeit einer „Renaissance der Bürgerlichkeit“; dieer sollten fünf Jahrzehnte danach endlich Geschichte sein. Was noch über die eigene Partei und die anderen zu sagen war, und über welchen Versprecher des Kreisvorsitzenden sich das Publikum von Herzen amüsierte, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.