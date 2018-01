Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Januar 2018 Sonntag, 28. Januar 2018

Erster Männertag der Gmünder Volkshochschule

Fotos: Miriam Siegfried

Regelmäßig bietet die Gmünder Volkshochschule besondere Aktionstage für Frauen an. Immer wieder wurde dabei die Frage nach speziellen Männerangeboten gestellt. Am Samstag war es so weit und die VHS öffnete ihre Tore für den Aktionstag Mann mit Workshops, Vorträgen und einem Sportlerbuffet.

„Wir Männer arbeiten uns zu Tode und keiner merkt’s“ — dieser Satz aus den Vorgesprächen hat VHS-​Leiterin Ingrid Hofmann nachhaltig beeindruckt. Schließlich sind Männer in vielfältigen Bereichen tätig „und überall will man gut sein“. Ein Problem, das auch Ralf Wiedemann, Vorsitzender des Gmünder Stadtverbands Sport, aus eigener Erfahrung kennt. Beruf, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen ist nicht immer einfach. „Jeder braucht seine individuelle Lösung. Aber zum Aktionstag zu kommen ist bereits der erste Schritt.“ Denn gemeinsames Anliegen der Veranstalter ist es, für Bewegung zu begeistern und mehr Informationen zu einem gesunden Lebensstil zu vermitteln. Mit welch unterschiedlichen Angeboten dieser erreicht werden kann, beschreibt der ausführliche Bericht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.