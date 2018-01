Sport | Sonntag, 28. Januar 2018 Sonntag, 28. Januar 2018

FC Normannia verliert Testspiel gegen den SV Göppingen mit 2 : 4

Auch wenn der FC Normannia Gmünd das erste Testspiel der Wintervorbereitung mit 2 : 4 gegen den Oberligisten SV Göppingen am Samstag verloren hat, war Co-​Trainer Tobias Dreher, der den erkrankten Cheftrainer Holger Traub an der Außenlinie vertrat, mit dem Auftritt seiner Jungs mehr als zufrieden.

Dreher konnte außer Andreas „Bobo“ Mayer (Muskelfaserriss) auf sein komplettes Stammpersonal zurückgreifen und sah einen couragierten Auftritt der Normannia-​Elf. Natürlich war der Oberligist schon etwas weiter als die Gmünder, denn Göppingen startet schon am. Februar gegen die TSG Backnang in die Oberliga-​Rückrunde, während es für die Normannen erst am. März wieder in Tübingen um Verbandsliga-​Punkte geht.„Wenn man bedenkt, dass wir erst drei Trainingseinheiten, davon eine auf dem Kunstrasenplatz, absolviert haben, dann waren unsereMinuten schon mehr als ordentlich“, so Dreher nach dem Spiel. „Die Jungs haben unsere Spielidee verinnerlicht und versucht, alle Situationen spielerisch zu meistern. In einigen Momenten waren wir zu weit vom Gegner weg, da wurden wir dann auch sofort mit einem Gegentor bestraft. Dennoch bin ich sehr zufrieden, das habe ich auch der Mannschaft gesagt.“ Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der RZ vom. Januar.