Ostalb | Sonntag, 28. Januar 2018 Sonntag, 28. Januar 2018

Großartiger Kinderfasching in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Auch in diesem Jahr hatte der Kindergarten– und der Schulförderverein Waldstetten alle Kinder aus nah und fern in die Wäschgölthausener Stuifenhalle eingeladen – und auch in diesem Jahr war die festlich geschmückte Halle wieder brechend voll.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des Kindergarten– und Schulfördervereins, Simone Werz, startete zur Musik von „Eviva Espana“ und „Schöne Maid“, intoniert vom Stuifen Sound mit den Djs Klaus Hönig und Benjamin Leisenberg, eine Polonaise und eine Schlange von kleinen und großen Narren bewegte sich durch die Reihen. Zu angesagter Party Musik wie „Aramsamsam“ dem „Fliegerlied“ (So a schener Dog), „Viva Colonia“ , „Das geht ab“ und Ballermann-​Songs von Micky Krause und Co. beschäftige der Clown Uli die Kinder auf der Bühne mit Lauf-​, Hüpf– und Geschicklichkeitsspielen mit vielen bunten Luftballons. Teufel, Punker, Polizisten, Clowns, Vampire, Prinzessinnen und Indianerinnen, Cowboys, Superman, die Biene Maya und der Willi, Hasen, Klingonen, Ritter und mehr hatten dabei sichtlich ihren Spaß. Ausführlicher Bericht in der Rems-​Zeitung.