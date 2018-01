Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 28. Januar 2018 Sonntag, 28. Januar 2018

Nachlese zur Prunksitzung der AG Fasnert

Galerie (10 Bilder)

Fotos: zi

Spätestens mit dem Satz „Es gibt gute Fette und schlechte Fette. Und ich bin eine gute Fette“, hatte Elfriede Schäufele alias Wommy Wonder bei der Gmünder Prunksitzung begeisterte Lacher auf ihrer Seite. Die auch den Karle von der Rathausstiag und den Angler von der Rems bejubelten.

Der Wilde Westen im Ostalbkreis ist allemale Schwäbisch Gmünd. Das bewies einmal mehr die Prunksitzung der AG Fasnet. Was fürs Ohr, was fürs Auge und auch hie und da eins zwischen die Hörner – das Programm war hin– und mitreißend. Was die Büttenredener zu sagen hatten, und was sonst noch geboten war, das lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.