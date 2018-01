Sport | Sonntag, 28. Januar 2018 Sonntag, 28. Januar 2018

Trainer Mirko Doll verlängert beim TSGV Waldstetten

Galerie (1 Bild)

Foto: rz

Die Winterpause nutzten die Verantwortlichen des Landesliga-​Tabellenzweiten TSGV Waldstetten, um mit Trainer Mirko Doll über die anstehende Rückrunde und vor allem seine Verlängerung für die neue Saison zu reden.

2017

29

Es war nach kurzer Zeit klar, dass beide Seiten den Willen haben, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiterzuführen. Die Mannschaft wurde nun beim Trainingsauftakt darüber informiert. Wesentlich war bei den Verhandlungen, dass sich die junge Mannschaft in den letzten eineinhalb Jahren unter Mirko Doll, dem Nachfolger des Aufstiegstrainers Leo Gjini, hervorragend weiterentwickelt hat. Vor allem im spielerischen Bereich ist dies deutlich wahrzunehmen. Daher war der sportliche Aufschwung im Jahrmit dem zweiten Tabellenplatz kein Zufall, sondern das Resultat der akribischen Arbeit von Mannschaft und Trainer. Was Abteilungsleiter Klaus Schmid und der Sportliche Leiter Markus Diezi zur Vertragsverlängerung mit Mirko Doll sagen, lesen Sie in der RZ vom. Januar.