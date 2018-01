Sport | Sonntag, 28. Januar 2018 Sonntag, 28. Januar 2018

TSV Alfdorf/​Lorch unterliegt Bietigheim II mit 30 : 31

„Ich hätte die Auszeit vielleicht ein paar Sekunden später nehmen sollen“, sagte der Trainer des TSV Alfdorf/​Lorch, Daniel Wieczorek, nach dem Heimspiel gegen Bietigheim II, in dem sein Team zehn Sekunden vor Schluss zum 30 : 30 -Ausgleich getroffen hatte und im Gegenzug einen Strafwurf kassierte, der zum Siegtreffer für die Gäste führte.

Das Spiel war für beide Teams schon ein bisschen richtungsweisend. Nach hinten haben beide zwar noch etwas Oberwasser, aber weil dort in der Tabelle alles so eng beieinander ist, war ein Sieg für beide fast Pflicht. Letztlich wären beide Trainer mit einem Remis zufrieden gewesen, und das hätte dem Verlauf der guten und spannenden Partie auch entsprochen.Die Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch kamen ganz schlecht ins Spiel. Bevor der Gästetorhüter zum ersten Mal eingreifen musste, lagen die Hausherren schon mitzurück. Nach sechs Minuten nahm Wieczorek beimdie erste Auszeit. Das Konzept der Gäste war, Armin Bauer aus dem Spiel zu nehmen. Und dieses Konzept ging zunächst auch auf. Vor dem dritten Tor hatten die Gäste ein Anspiel auf Bauer abgefangen und gekontert.Alfdorf/​Lorch mühte sich, doch erst beimschaffte man erstmals den Gleichstand, nachdem Torhüter Saur einen Konter abgewehrt hatte und Salja im Gegenzug traf. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der RZ vom. Januar.