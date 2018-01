Kultur | Montag, 29. Januar 2018 Montag, 29. Januar 2018

Christoph Traub im Gmünder Kunstverein

Fotos: bef, rw

Global vernetzt war die Eröffnung der Ausstellung mit Skulpturen von Christoph Traub im Kornhaus. Es starteten zu diesem Zeitpunkt 95 Ausstellungen in 21 Ländern.

Organisiert werde das Ereignis von „Sculpture Network“, das ein internationales Fest für zeitgenössische Skulptur koordinierte, wie der Vorsitzende des Gmünder Kunstvereins Klaus Ripper in seiner Begrüßungsansprache anmerkte. „Lokal handeln, global vernetzt sein“ – zu diesem Motto passt der in Schorndorf lebende, inzwischen aber international renommierte Bildhauer Christoph Traub perfekt, und so konnte Klaus Ripper im Ausstellungsraum des Kornhauses eine ungewöhnlich große Zahl von Kunstinteressierten willkommen heißen. Mehr in der RZ vom. Januar.