Ostalb | Montag, 29. Januar 2018 Montag, 29. Januar 2018

Ein Besuch beim Schechinger Osterbrunnen-​Team

Galerie (3 Bilder)

Fotos: msi

Der Schechinger Osterbrunnen hat sich schon seit einigen Jahren als Anziehungspunkt für Besucher aus dem ganzen Land einen Namen gemacht. Immer mehr und immer mehr neue Motive werden auf den handgemalten Eiern dargestellt.

Schon seit Oktober sind die fleißigen Helferlein des Schechinger Osterbrunnens hinter verschlossenen Türen wieder am Werk. Nur im Dezember haben sie kurz aufgehört an Ostern zu denken — auch der hartnäckigste Osterbrunnen-​Fan feiert schließlich Weihnachten — inzwischen sind sie alle wieder versammelt und malen, grundieren und lackieren. Weshalb sich die fleißigen Frauen jedes Jahr aufs Neue so viel Mühe machen und wie umfassend die Arbeiten sind, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.