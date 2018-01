Montag, 29. Januar 2018

„Fett Accompli“: Coline Petits Performance im Kunstverein

Foto: rw

Torsi, Gelenke, Knochen – daran lassen die polierten Steinskulpturen mit den harten Bruchkanten zuvörderst denken. Dass sich Christoph Traub mit dem Körper und der Körperlichkeit auseinandersetzt, ist offensichtlich. Man kann das Thema von einer anderen ästhetischen Seite angehen.

Steinbildhauerei ist auch eine Art von Performance – schließlich ist sie Handwerk, das zum Gelingen wie jede gute Arbeit Anstrengung und Konzentration voraussetzt. Performance kann schlicht Leistung bedeuten.Aber Performance bedeutet hier: Kunst in Aktion, mit dem Körper und mit einem ganz weichen Material. Es passt schon. Dem Stein von Christoph Traub setzt nach der Ausstellungseröffnung die Stuttgarter Figurenspielerin Coline Petit am Nachmittag die Schwabbelmasse entgegen – auch dies eine Auseinandersetzung mit Körper und Körperlichkeit. Mehr darüber in der RZ vom. Januar.