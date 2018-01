Ostalb | Montag, 29. Januar 2018 Montag, 29. Januar 2018

Haus Kielwein: Der Anbau wird konkret

Während im bestehenden Teil von Haus Kielwein in Heubach sechs Plätze wegfallen, werden durch den geplanten Anbau 20 zusätzliche Pflegeplätze geschaffen. Die Stadt Heubach verkauft das Gebäude an die Johanniter, die den Um– und Neubau auch finanziell selbst tragen.

14

„Das Gebäude muss unserem Konzept gerecht werden“, erklärt Jutta Krauß, Einrichtungsleiterin im Haus Kielwein, den geplanten Anbau für zwei neue Wohngruppen der Johanniter Pflegeeinrichtung. Die Einrichtung wird so der gesetzlichen Anforderung gerecht, künftig nur Einzelzimmer anzubieten. Ohne den Anbau wären Pflegeplätze weggefallen, so werden netto am EndePlätze mehr zur Verfügung stehen. Wie das Konzept für den neuen Anbau aussieht, und wie die Ideen zum geplanten Pflegezentrum in der Hauptstraße sind, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.