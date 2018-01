Sport | Montag, 29. Januar 2018 Montag, 29. Januar 2018

Neujahrsempfang der Gmünder Schiedsrichter mit Holger Sanwald

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Die Gmünder Schiedsrichter hielten im katholischen Kirchengemeindezentrum in Herlikofen ihren traditionellen Neujahrsempfang ab. Bei der gelungenen Feier zeigten die Gmünder Schirikollegen, wie wichtig ihnen die Kameradschaftspflege außerhalb des Spielfeldes ist.

Wieder einmal folgten zahlreiche Schiedsrichterkollegen der Einladung zum Neujahrsempfang, den sich selbst viele Partnerinnen nicht entgehen ließen. Dass die Gmünder Schiedsrichtergruppe über ein großes Netz verfügt, zeigt die rege Teilnahme der benachbarten Gruppen. Der Zusammenhalt wird bei den Gmünder Schiedsrichtern groß geschrieben. Der Gmünder Obmann Frank Dürr konnte rundTeilnehmer im vollbesetzen Kirchengemeindezentrum begrüßen. Er blickte auf das vergangene Kalenderjahr zurück, schaute nach vorne und sagte Danke. Momentan verfügt die Gmünder Gruppe überSchiedsrichter. Diese Zahl teilt sich inAktive undPassive (mindestensJahre aktiv Schiedsrichter) auf. Insgesamt wurden von den Gmünder RefereesSpiele geleitet, was im Durchschnitt pro Schiedsrichter überSpielleitungen ausmacht.Für diesen großen Einsatz bedankte sich Dürr bei allen Kameraden. „Eure Unterstützung und Euer großer Einsatz ist große Klasse. Ohne solch ein Engagement wäre der Spielbetrieb so nicht möglich.“ Ebenfalls galt sein Dank allen Partnerinnen: „Es ist nicht selbstverständlich, Woche für Woche auf den Partner freiwillig zu verzichten.“ Den ausführlichen Bericht — auch über den „Sporttalk“ mit Holger Sanwald vom Zweitligisten. FC Heidenheim und die zahlreichen Ehrungen -, lesen Sie in der RZ vom. Januar.