Ostalb | Montag, 29. Januar 2018 Montag, 29. Januar 2018

Täferrot: Schulbauernhof als „politisches Projekt“ gewürdigt

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Über mangelnde Aufmerksamkeit kann die Grundschule in Täferrot nun wirklich nicht klagen. Sie wurde „Deutsche Schachschule 2016 “ – und mit ihrem Schulbauernhof hat sie es ins Finale der „Innovation in Politics Awards“ geschafft.

30

Der Schulbauernhof besteht in seinem vierten Jahr, das Interesse der Schülerinnen und Schüler daran flaut immer noch nicht ab, sagt Schulleiter Sigmar Zidorn. Und die mediale Aufmerksamkeit lässt auch nicht nach. Bürgermeister Daniel Vogt bekam im vergangenen Sommer Kenntnis von einer neuen Plattform, die in Wien ihren Sitz hat und sich „Innovation in Politics“ nennt. Nach eigenem Bekunden handelt es sich um „eine Gruppe europäischer Bürger – unparteiisch, aber politisch bewusst.“ Der Künstler und Kulturmanager André Heller gehört dazu. Mehr in der RZ vom. Januar.