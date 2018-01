Blaulicht | Mittwoch, 03. Januar 2018 Mittwoch, 03. Januar 2018

Erste Sturmschäden im Raum Gmünd

Fotos: Heino Schütte, Dorothee Wörner

Die für den Mittwoch angekündigten Stürme ließen nicht lange auf sich warten. Seit dem frühen Vormittag sind an verschiedenen Stellen im Raum Gmünd die Feuerwehren gefordert, Schäden zu beseitigen.

So stürzte in Lindach ein Baum um und einige Dächer hielten den hohen Windgeschwindigkeiten nicht Stand. In Göggingen musste die Feuerwehr ausrücken, nachdem orkanartige Böen über den Ort hinweg gefegt waren. Zunächst räumten die Feuerwehrleute die Straße nach Eschach frei, nachdem dort ein Apfelbaum umgestürzt war, wie stellvertretender Kommandant Tobias Grimm berichtete. Danach kam eine weitere Meldung aus der Scheuelbergstraße, dort war eine ca.Meter hohe Fichte auf die Fahrbahn gestürzt, die mit Unterstützung des Bauhofs weggeräumt wurde. Auch aus Horn war ein ähnlicher Schaden gemeldet worden. Außerdem wurden durch den Sturm einige Dächer beschädigt.Das Polizeipräsidium Aalen schreibt um kurz vorUhr: „Die Lage scheint sich aktuell etwas zu beruhigen. Die Notrufe werden deutlich weniger! Trotzdem bitte weiterhin äußerste Vorsicht! Vor allem im Bereich von Bäumen und/​oder Waldgebieten! Bitte VORSICHT im gesamten Präsidiumsbereich! In allen drei Landkreisen des Präsidiums (RMK, OAK und Schwäbisch Hall) wurden uns umgestürzte Bäume und Sturmschäden gemeldet! Unsere Notruftelefone stehen momentan nicht mehr still! Bitte bleibt zu Hause oder in geschlossenen Räumen, sofern es möglich ist!“