Sport | Dienstag, 30. Januar 2018 Dienstag, 30. Januar 2018

B-​Jugend des TSB Gmünd siegt im Derby

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Es war ein Spitzenspiel, das seinem Namen gerecht wurde: In einem ebenso intensiven wie mitreißenden Ostalb-​Derby in der Württembergliga konnte sich der TSB Gmünd daheim hauchdünn mit 31 : 30 ( 16 : 16 ) gegen die SG Hofen/​Hüttlingen durchsetzen. Nach dem fünften Sieg in Serie kann der TSB am Sonntag selbstbewusst zum Spitzenreiter nach Bietigheim fahren.

31

Die knappZuschauer in der Gmünder Großsporthalle sollten ihr Kommen nicht bereuen: Nachdem der TSB das Hinspiel mitfür sich entschieden hatte, brannten die Gäste auf eine Revanche, was ihnen vor allem im ersten Durchgang anzumerken war. Stets lagen sie mit einem Tor vorne. Zwar glichen die Gmünder durch ihre Rückraumschützen Tom Abt und Patrick Watzl sowie ein starkes Kreisläuferspiel stets schnell aus, doch in der Abwehr kassierte man einfache Gegentreffer. Watzl brachte den TSB nachMinuten mitin Front.Sekunden vor dem Pausenpfiff gelang der SG der-Ausgleich. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der RZ vom. Januar.