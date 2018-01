Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 30. Januar 2018 Dienstag, 30. Januar 2018

Sommerferienprogramm: Titelbild-​Wettbewerb

Foto: rw

Das Sommerferienprogramm ist ein unerlässliches Angebot der Stadt. Jetzt können die Adressaten, Kinder und Jugendliche, die Titelseite selbst gestalten. Das Kinder– und Jugendbüro schreibt einen Wettbewerb aus.

Es ist mit dem Ferienprogramm so wie mit dem Eisschlecken am Marienbrunnen: es gehört einfach zu einem Gmünder Sommer. Und weil das so ist, hat sich wahrscheinlich bislang niemand groß Gedanken über die Titelbildgestaltung gemacht. Man nahm halt etwas, was da war, sagt Barbara Herzer, die Leiterin der Abteilung offene Jugendarbeit. Dabei wird das Sommerferienprogramm mit seinen knappVeranstaltungen-​fach in gedruckter Form verbreitet und ist natürlich auch auf der städtischen Website zu finden. Man kann es nicht übersehen, und das, was sich auf der Titelseite befindet, auch nicht. Also eine hoch attraktive Fläche für alle, die ihr kreatives Potenzial nicht nur ausüben, sondern auch verbreitet sehen wollen. Mehr in der RZ vom. Januar.