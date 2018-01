Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 30. Januar 2018 Dienstag, 30. Januar 2018

Stadtgeschichte: Archäologen nehmen Mohrengässle unter die Lupe

Foto: hs

Die Denkmalschutzbehörde des Regierungspräsidiums hat die Bauarbeiten für den Wohnturm und das Schattentheater-​Museum im Mohrengässle am Marktplatz (siehe Markierung auf dem Luftbild) vorläufig gestoppt.

Bei Probegrabungen sind überraschend Funde aufgetaucht, die Zeugnis geben aus dem frühen Mittelalter. Mithin ist ist im Herzen der Stauferstadt ein Fenster geöffnet worden in die früheste Zeit der Gmünder Stadtentwicklung. Ehe das Abbruchgrundstück wieder bebaut werden kann, wird nun in den nächsten Wochen eine ausführliche archäologische Untersuchung und Dokumentation des Sanierungsareals durchgeführt. Dies bedeutet jedoch auch eine Verzögerung des Bauprojekts unter der Regie der VGW. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.