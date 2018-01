Kultur | Dienstag, 30. Januar 2018 Dienstag, 30. Januar 2018

Theaterwerkstatt: Tanga und Tücke

Foto: wil

Es ist die Rolle des Ferdinand, die sich Bernd Lafrenz für seine Othello-​Interpretation ausgesucht hat, so wie es überhaupt die kleinen Dinge sind, auf die es bei ihm ankommt.

Damit bringt er die großen Gegenstände auf die Bretter der Theaterwerkstatt: Neid, Gier, Eifersucht und Mord. Am Freitag und Samstag gastierte der Freiburger Multischauspieler Bernd Lafrenz wieder in Schwäbisch Gmünd – und es gab immer noch Zuschauer, die ihn zum ersten Mal sahen. Othello stand diesmal auf dem Spielplan, das Stück darf als bekannt vorausgesetzt werden. Umso interessanter waren die Feinheiten, die Details, die Lafrenz für wichtig erachtete, um eine zweistündige, gnadenlos komische Aufführung zu bieten. Mehr in der RZ vom. Januar.