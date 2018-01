Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 30. Januar 2018 Dienstag, 30. Januar 2018

TV Weiler spendet für Kindergarten St. Elisabeth in Weiler

Fotos: esc

Ostern 2017 kam zum ersten Mal Wasser durch das Dach des Kindergartens St. Elisabeth in Weiler. Darum ist die Einrichtung in den angrenzenden Gemeindesaal umgezogen. Träger des Kindergartens ist die Seelsorgeeinheit Bettringen-​Bargau-​Degenfeld, zu der die rund 960 Katholiken des 1000 -​Seelen-​Stadtteils gehören. Und da Weiler eben sehr klein ist, so Pfarrer Tobias Freff, habe die Gemeinde ein niedriges Kirchensteueraufkommen und könne die Sanierung nicht alleine stemmen.

Deshalb legen sich die Eltern mit vielen Aktionen ins Zeug, Spenden für ein neues Dach und die energetische Sanierung des Kindergartens zu sammeln. Aktuell bekommen sie Hilfe vom TV Weiler, der kurzerhand beschloss, zehn Prozent der Einnahmen vom Faschingsumzug für die Erhaltung der Einrichtung beizusteuern. Wie stark der Zusammenhalt in Weiler, und wie groß das Engagement für den Kindergarten sind, können Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung lesen.