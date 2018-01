Ostalb | Mittwoch, 31. Januar 2018 Mittwoch, 31. Januar 2018

Baumaßnahmen an der Hauptschlagader von Heubach

Zu einer Informationsveranstaltung über die zeitliche und logistische Abwicklung der geplanten Baumaßnahmen in der Gmünder Straße hatte die Stadt Heubach alle Anwohner, Anlieger und Geschäftsinhaber am Mittwochabend in die Silberwarenfabrik eingeladen.

Bürgermeister Brütting erklärte zunächst, dass bei einer Kanalnetzerkundung schadhafte Kanäle auch in der Gmünder Straße festgestellt wurden. Da bei der Priorisierung der Fahrbahnsanierungen die Gmünder Straße ganz vorne rangierte, kam man zu dem Entschluss, im Zuge der Fahrbahnerneuerung gleich auch den Kanal instandzusetzen. Es handele sich um eine große Baumaßnahme, in die insgesamtMillionen Euro investiert werde. Was genau alles vorgesehen ist und wann, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.