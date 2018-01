Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 31. Januar 2018 Mittwoch, 31. Januar 2018

Claudia Vorst ist neue Rektorin der PH Schwäbisch Gmünd

Die Hochschule mit universitärem Anspruch – das ist die Linie, die Dr. Claudia Vorst fortsetzen will. Die Professorin an der Pädagogischen Hochschule, seit 2016 schon Prorektorin, wurde jetzt zur neuen Rektorin gewählt.

Claudia Vorst tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Astrid Beckmann an, die nach einer Amtszeit von acht Jahren nicht mehr antrat, aber weiter an der PH Schwäbisch Gmünd bleibt und sich wieder der Forschung und Lehre widmet. Seitstieg die Zahl der Studierenden an der PH vonauf derzeit. Zwei Drittel der Studierenden streben ein Lehramt an Schulen an.Am Mittwochnachmittag fand die hochschulöffentliche Vorstellungsrunde vor der Wahl statt. Neben Claudia Vorst gab es eine externe Bewerberin,Zuhörer, auch Studierende, fanden sich im Hörsaalzur Vorstellung der Kandidatinnen ein. Der-​köpfige Hochschulrat und dieMitglieder des Senats, in dem Lehrende, Studierende, Verwaltung und nicht-​akademische Mitarbeiter vertreten sind, wählten getrennt. Um gewählt zu sein, brauchte eine Kandidatin in beiden Gremien die Mehrheit. Dies war im ersten Wahlgang am Abend nicht der Fall, im Hochschulrat erhielt Claudia Vorst zunächst nicht die Mehrheit. Diese kam erst im zweiten Wahlgang zustande. Mehr über die neue Rektorin in der RZ vom. Februar.