Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 31. Januar 2018

Gmünder Haushalt: Rekordvolumen für wachsende Aufgaben

Die Stadtspitze bringt zur Stunde (Mittwochnachmittag) den Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 in den Gemeinderat ein. Er hat bedingt durch wachsende kommunale Aufgaben ein Rekordvolumen von 202 Millionen Euro.

Im vorausgegangenen Pressegespräch und sodann in ihren Haushaltsreden formulierten OB Richard Arnold und sein Vize Dr. Joachim Bläse heftige Kritik: Der Staat laste den Kommunen immer mehr Aufgaben auf und halte gleichzeitig aber finanzielle Zusagen dazu nicht ein. Wie immer verknüpft Oberbürgermeister Richard Arnold die Präsentation der Haushaltsplanung auch mit einer umfassenden kommunalpolitischen Standortbestimmung, wobei auch die Bedeutung der bevorstehenden Remstalgartenschau im Blickpunkt steht. Finanzbürgermeister Dr. Joachim Bläse und Stadtkämmerer René Bantel erläutern dasSeiten starke Zahlenwerk. Bläse betont, dass es sich um einen genehmigungsfähigen Entwurf handle, wobei natürlich der Gemeinderat das Königsrecht innehabe, ihn zu ergänzen oder gar abzulehnen. Wichtige Botschaften: Die seiteingeleitete Entschuldungspolitik wird fortgesetzt und die Einwohnerzahl Gmünds steige stetig an, hat die-​Marke nun schon deutlich überschritten. Ausführliches zur Haushaltseinbringung am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.