Gut für die Ostalb: Kindergarten Wirbelwind braucht neue Vogelnestschaukel

„Inklusion bedeutet“, so heißt es in einer Definition der Aktion Mensch, „dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört.“ Und die Kinder im Kindergarten Villa Wirbelwind, die das Wort gar nicht kennen, zeigen, wie dieses „natürlich“ Wirklichkeit wird und ohne Zutun und Erklärung gelebt wird.

Die Wirbelwind-​Kinder lieben es, in ihrer Vogelnestschaukel zu sitzen oder zu liegen. Und sie wünschen sich, dass sie bald eine neue bekommen, weil die alte in die Jahre gekommen ist und langsam aber sicher nicht mehr benutzbar wird. Deshalb hat der Kindergarten eine Spendenbitte auf der Plattform „Gut für die Ostalb“ eingestellt – und das schon im Dezember. Von den erhofftenEuro fehlt noch jede Spur. Dabei wird es bald Frühling – und bis dahin sollte die Schaukel doch ausgetauscht sein. Wie der Kindergartenalltag in der Villa Wirbelwind aussieht, erfahren sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.