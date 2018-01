Sport | Mittwoch, 31. Januar 2018 Mittwoch, 31. Januar 2018

Katharina Hieber (SC Degenfeld) ist neue Schwäbische Meisterin

Foto: pr

Das vergangene Wochenende stand im Zeichen der Landesmeisterschaften und der VR-​Talentiade. Am Samstag fanden in Isny/​Allgäu die VR-​Talentiade auf der K-​ 15 – und K-​ 30 -​Meter-​Schanze sowie die Schwäbische Meisterschaft im Skispringen und der Nordischen Kombination statt.

Zum regionalen Stützpunkt gehören Sportler der Vereine Degenfeld, Wiesensteig und Königsbronn. Alle Sportler zeigten bei der VR-​Talentiade Topleistungen. Der WSV Isny hatte trotz Schneemangels und der sehr milden Temperaturen eine toll präparierte Schanzenanlage und Laufstrecke für die Kombination geschaffen. Fiona Schwander vom SC Königsbronn konnte den zweiten Platz in der Schülerklasse Sfür sich verbuchen. Arne Holz (SC Degenfeld) schaffte in der S/​sogar den Sprung aufs Podest und landete auf dem dritten Rang vor seinem Vereinskameraden Kay-​Ule Wamsler, der mit zwei Sprüngen auf sieben Meter Fünfter wurde. In der offenen Klasse der Kholte sich Jonas Hempler vom SC Königsbronn mit Weiten vonundMetern den dritten Rang.Auf der-​Meter-​Schanze musste auf-​grund des Schneemangels auf der „Sommer-​Stahlspur“ angefahren werden, welche keine gewohnten Geschwindigkeiten zuließ. Emilia Krause zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und wurde in der Sweiblich Zweite. Ihr Vereinskollege Finn Kölle musste sich in der Smännlich mit dem undankbaren vierten Rang begnügen. In der Smännlich feierte der Stützpunkt gleich zwei Stockerl-​plätze. Janne Holz (SC Degenfeld) wurde Zweiter und Benjamin Bücheler (SC Königsbronn) folgte mit neun Punkten dahinter auf Rang drei.Den ausführlichen Wettkampfbericht lesen Sie in der RZ vom. Februar.