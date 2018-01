Kultur | Mittwoch, 31. Januar 2018 Mittwoch, 31. Januar 2018

„Leben in vollen Zügen“: Anka Zink in Mutlangen

Um Mobilität und Kulturaustausch, Beziehungen im Urlaub und Familienbande und nicht zuletzt über Lebensqualität geht es in Anka Zinks neuem Programm „Leben in vollen Zügen“.

Anka Zink war in der VHS-​Kabarettreihe in Mutlangen zu Gast. Bei diesem Thema ist das „warm-​up“ mit den Zuschauern quasi vorprogrammiert, nämlich die eigene Anreise mit den Staus, die jeder kennt und den phantasievoll gestalteten Kreisverkehren, zu denen sich schon jeder eine eigene Meinung gebildet hat. Natürlich dürfen die zwei wichtigsten Verkehrsprojekte in diesem unserem Lande nicht fehlen, der Hauptstadtflughafen und S, und so ließ Anka Zink Ulm nicht nur näher an Stuttgart rücken, sondern versenkte die Münsterstadt gleich in der Baugrube vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof, wo Ulm problemlos hineinpassen würde. Mehr in der RZ vom. Februar.