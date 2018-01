Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 04. Januar 2018 Donnerstag, 04. Januar 2018

Regiorad Stuttgart: Gmünd ist ab März dabei

Vergangenes Jahr noch wurde das Fahrradverleihsystem „Regiorad Stuttgart“, lange Zeit bekannt als „Call a bike“, für das Jahr 2019 auch für Gmünd angekündigt; nun wird es mit vier Stationen bereits im März diesen Jahres an den Start gehen. Das einzige Problem: Die Lieferung der E-​Bikes verschiebt sich.

Frühestens im September werden die vier vollautomatischen Gmünder Fahrrad– und Pedelec-​Stationen, die im Mai installiert werden, mitPedelecs ausgestattet sein. Bis es soweit ist, werden all jene, die in der Stauferstadt ein Fahrrad leihen möchten, ab Mai Zugriff aufherkömmliche Fahrräder haben. Warum sich die Lieferung der Pedelecs verschiebt, wo genau sich die vier Stationen befinden werden und was das ganze die Stadt Gmünd künftig kostet, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.