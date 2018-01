Ostalb | Donnerstag, 04. Januar 2018 Donnerstag, 04. Januar 2018

Warum für Straßenausbauten nicht einfach enteignen?

Verkehr vor der Haustür will niemand, aber überall sonst sollen die Straßen breit und perfekt ausgebaut sein. Die Ausbauwünsche scheitern aber immer wieder daran, dass private Eigentümer ihre Flächen nicht hergeben wollen. Und dies ist auch ihr gutes Recht.

Immer wieder kommt es im Ostalbkreis vor, dass schmale Straßen aufgrund der Eigentumsverhältnise nicht ausgebaut werden können. Nicht zuletzt an den Stammtischen macht man sich die Sache in solchen Fällen meistens ziemlich leicht. „Dann muss man halt den Besitzer enteignen. Das öffentliche Interesse geht doch wohl vor!“ Warum eine Enteignung keineswegs so einfach geht, wie sich das mancher so denkt, wird am. Januar in der Rems-​Zeitung erklärt.