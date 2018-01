Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 04. Januar 2018 Donnerstag, 04. Januar 2018

Weinmann Aach strukturiert Standort Gmünd um

Genau am Freitag vor drei Jahren hat die Weinmann Aach AG die VRW Eisen– und Metall Handelsgesellschaft auf dem Gügling übernommen. Jetzt gibt es eine Umstrukturierung, der 18 Arbeitsplätze zum Opfer fallen, die aber zugleich mit großen Investitionen den Standort sichern soll.

2002

Die Geschichte des Standorts ist wechselvoll. Die einstige VRW hat ihren namen von Stephan Veit, Christoph Rischko und Jürgen Wolf, diedas insolvente Traditionsunternehmen Eisen-​Wiedmann gemeinsam mit Wolfgang Sachsenmaier übernahmen. Später stieg die Essinger Scholz Edelstahl GmbH als Mehrheitsgesellschafter ein. Als diese nach Indien verkauft wurde, war VRW nicht Bestandteil dieses Geschäfts. Stattdessen übernahm die in Dornstetten bei Freudenstadt ansässige Weinmann Aach AG den Standort an der Lise-​Meitner-​Straße. Wie das Werk nun umstrukturiert werden soll, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.