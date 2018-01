Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 04. Januar 2018 Donnerstag, 04. Januar 2018

Weiter Weg zum papierlosen Rathaus

Foto: Marcus Menzel

Es gibt Skeptiker, die davon überzeugt sind, dass es vor dem Erreichen des papierlosen Büros gelingt, den Mars zu besiedeln. Ganz so skeptisch ist Michael Schlichenmaier nicht, der der Arbeitsgruppe angehört, die das Schwäbisch Gmünder Rathaus auf den weiteren Weg in die Digitalisierung bringen soll. Aber dass es bis zum papierlosen Rathaus noch eine ganze Weile dauert, ist dem EDV-​Fachmann klar.

Demnächst wird die Arbeitsgruppe dem Gemeinderat ihre Ergebnisse in einer Vorlage präsentieren. Sie gliedert sich in die Bereiche „Digitale Infrastruktur“, „Digitale Stadt“ und „Digitale Verwaltung“. Und in diesem letzten Sektor stehen die drei Themen, die auf dem Weg zu einem papierlosen Rathaus zentral sind: Neuer Internetauftritt, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und Formularserver.Welche großen Schritte auf dem Weg zum papierlosen Rathaus noch nötig sind, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.