Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 04. Januar 2018 Donnerstag, 04. Januar 2018

Wochenende: Eine Chance für die Liebe

Aufgrund des Feiertags (Heilige Dreikönige) am Samstag erscheint an diesem Tag keine Rems-​Zeitung. Deshalb gibt es die Wochenende-​Beilage bereits in der Freitags-​Ausgabe, aber dafür mit 18 statt 16 Seiten. Neben den üblichen Rubriken gibt es am Freitag zusätzlich das Sonderthema „Hochzeitsmesse“ in der Stuttgarter Liederhalle.

Beim Titelthema der Wochenende-​Beilage dreht es sich um die „Liebe“. Viele Paare scheitern an den Unvereinbarkeiten, mit denen sie sich im Liebesleben irgendwann konfrontiert sehen. Doch die Vorstellungen von Liebe und Beziehung verändern sich. Experten prognostizieren, dass sich die Formen des Zusammenseins stark wandeln. Auf der Seite „Kind+Kegel“ geht es um einen anderen Trend: Weg von „Mutti“ hin zu „Mama“. Wie Kinder ihre Eltern ansprechen. Und natürlich wie immer Comic, Rätsel und acht spannende Reiseseiten. Das lesenswerte Wochenende beginnt bereits am Freitag in der Rems-​Zeitung.