Blaulicht | Freitag, 05. Januar 2018 Freitag, 05. Januar 2018

Tod bei Rettungsübung

Galerie (1 Bild)

Bei einer Übung auf dem Kocher ist am Donnerstagabend eine 28 Jahre alte Angehörige des DLRG im Landkreis Schwäbisch Hall tödlich verunglückt.

GegenUhr hatte ein Team mit fünf Übungskräften bei Ottendorf (Gemarkung Gaildorf) ein Boot auf dem Kocher bestiegen und war in Richtung Schwäbisch Hall gefahren. An einem Wehr bei Ziegelhütte (Gemarkung Michelbach/​Bilz) kenterte das Boot. Während sich vier Personen an das Ufer retten konnten, gelang es der-​Jährigen nicht, sich gegen die Wassermassen zu wehren. Die Kameraden setzten sofort einen Notruf ab, woraufhin zahlreiche Einsatzkräfte von DLRG, Feuerwehr und Polizei nach der Frau suchten. Leider konnte die Frau in den späten Abendstunden mehrere Kilometer weiter am Stausee Steinbach bei Schwäbisch Hall nur noch tot geborgen werden.Die Übungskräfte wurden nach dem schrecklichen Unglück vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Freiwillige Feuerwehr Westheim war mitFahrzeugen undPersonen und das DLRG Bezirk Schwäbisch Hall mitPersonen im Einsatz. Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Streifenbesatzungen im Einsatz.