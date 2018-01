Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 07. Januar 2018 Sonntag, 07. Januar 2018

1 . Gmünder Narrenzunft Hölltalschütz eröffnet Fasnet

Foto: msi

Am Dreikönigstag beginnt offiziell die schwäbisch-​alemannische Fasnet. Und so deklamierten die Narren bei der Erweckung ihrer Symbolfigur feierlich: „Die Weihnachtszeit ist nun vorbei, sie ist an Dreikönig vergangen. Die Fasnet rufen wir herbei, wo Narren das Regiment erlangen.“

Elf Monate lebt der Rudo, die Symbolfigur der. Gmünder Narrenzunft, im Wald des Hölltals. Am Wochenende war es wieder so weit, und mit viel Lärm und Gebrüll wurde er von den Mitgliedern der Narrenzunft aus dem Winterschlaf geweckt. Wie dies vonstatten ging, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.