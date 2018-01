Ostalb | Sonntag, 07. Januar 2018 Sonntag, 07. Januar 2018

500 Besucher beim Togo-​Winterfest in Waldstetten

Fotos: gbr

Der Verein „Hilfe für Togo“ kann in Westafrika nur deshalb für so viele Menschen die Lebensbedingungen entscheidend verbessern, weil sich so viele Menschen von der Ostalb in den Dienst dieser guten Sache stellen.

Dazu gehört zum Beispiel die in Wißgoldingen beheimatete Big Band „More Fun“. Unter der Stabführung ihres Bandleaders Volker Pitzal sorgen die Musikerinnen und Musiker seit dem ersten Togo-​Winterfest für den guten Ton und beherrschen sehr sicher alle gängigen Tanzrhythmen. Darüber freuen sich dann nicht zuletzt die Mitglieder des Wißgoldinger Tanzkreises, die bei dieser Veranstaltung die Gelegenheit haben, ausgiebig ihrer Leidenschaft für die rhythmische Bewegung zur Musik zu frönen. Und zwar nicht nur in den Tanzrunden, sondern jedes Jahr auch im Rahmen eines großen ShowBlocks. Wer den Wißgoldinger Herbstball versäumt hat, bekam beim Togo-​Winterfest die Chance, die wunderbare und wie gewohnt sehr aufwändige Choreographie zum Thema „Wilder Westen“ zu erleben. Mit der Übergabe vonEuro plus einem Glück-​Cent durch die Tanzkreis-​Vorsitzende Elisabeth Schmid an den Togo-​Vorsitzenden Anton Weber summiert sich die Spendensumme des Tanzkreises über die Jahre hinweg auf bereits überEuro. Was mit dieser Spende geleistet wird und was beim Togo-​Winterfest alles geboten wurde, steht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.