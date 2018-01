Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 07. Januar 2018 Sonntag, 07. Januar 2018

Abschied von der Brücke und Neuanfang

Foto: msi

Im November 2017 hat der letzte evangelische Gottesdienst in der „Brücke“ stattgefunden. Mit dem neuen Jahr wandelt die Gemeinde nun auf neuen Wegen und findet im Paul-​Gerhardt-​Haus und St. Michael eine neue Heimat bei den katholischen Mitchristen.

Am Sonntag wurde der Einzug in die St.-Michael-Kirche mit einem Gottesdienst, gestaltet von Pfarrerin Stegmaier, Dekan Kloker und Pastoralreferentin Silke Weihing, begangen. „Gott schenkt einen neuen Anfang“, diesen Gedanken stellte Pfarrerin Stegmaier dem Sonntag voran. Von dem Abschied und dem Neuanfang berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.