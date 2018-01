Sport | Sonntag, 07. Januar 2018 Sonntag, 07. Januar 2018

Dreikönigsturnier in Straßdorf: SGB bremst die Normannia aus

Foto: zi

Beim 37 . Dreikönigsturnier des TV Straßdorf war am Freitagabend einiges anders als zuletzt. Zum einen wurde mit einer Rundumbande gespielt, aber nur teilweise nach Futsal-​Regeln. Zum anderen kam der FC Normannia Gmünd zwar zum fünften Mal hintereinander ins Finale, doch mit dem fünften Titelgewinn wurde es nichts: Denn den holte sich der Landesligist SG Bettringen.

Ansonsten war es wie immer: Der Publikumszuspruch war sehr gut, die Spannung in den Gruppenspielen blieb bis zur letzten Partie erhalten, zumal neben den beiden Gruppenersten auch die beiden besten Dritten ins Viertelfinale kamen.So schied in der Gruppe A nur der TSV Ruppertshofen aus, die SG Bettringen und der TV Herlikofen sowie der Gastgeber TSV Straßdorf (Dritter) kamen weiter. In der Gruppe B dominierte der Verbandsligist FC Normannia Gmünd mit drei Siegen undToren das Geschehen vor dem Landesligist TSV Bad Boll, während die Udes TV Straßdorf und der FC Rechberghausen auf der Strecke blieben. In der Gruppe C, die von der Leistungsstärke her ausgeglichenste Gruppe, gewann der Bezirksligist VfL Iggingen alle drei Spiele, so auch das letzte gegen den Landesligisten TSGV Waldstetten (). Neben diesen beiden Teams holte sich der B-​Ligist FC Durlangen das Ticket fürs Viertelfinale.Hier sorgte zunächst Durlangen für eine kleine Überraschung und warf den klassenhöheren TV Herlikofen aus dem Turnier. Während der Titelverteidiger FC Normannia gegen Waldstetten klar mitgewann, gingen die anderen beiden Spiele jeweils ins Neunmeterschießen. Bettringen hatte beimgegen Bad Boll viel Glück, ebenso wie der VfL Iggingen gegen Straßdorf. Es war die einzige Partie, die nach regulärer Spielzeit torlos endete, ehe man im Strafstoßschießen dreimal in die Verlängerung musste und Iggingen am Ende mitdie Oberhand behielt. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der RZ vom. Januar.