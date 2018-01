Ostalb | Sonntag, 07. Januar 2018 Sonntag, 07. Januar 2018

Großer Zuspruch für den ersten Wißgoldinger Neujahrsempfang

Galerie (5 Bilder)

Fotos: gn

In die Kaiserberghalle waren alle Bürgerinnen und Bürger aus Waldstetten, Wißgoldingen, Weilerstoffel und Tannweiler von der Gemeindeverwaltung am Dreikönigstag zum Ersten Neujahrsempfang eingeladen worden, und viele kamen.

Nach der musikalischen Einführung durch das Gesangsduo Cornelia und Wolfgang Schultes aus Wißgoldingen begrüßte Ortsvorsteherin Ingrid Banzhaf die Gäste. Sie begann mit einem Zitat von Goethe, der meinte, das neue Jahr sehe ihn freundlich an und er lasse das alte, mit seinem Sonnenschein und den Wolken, ruhig hinter sich. Sie erinnerte an die Geschehnisse in Deutschland, wie z.B. die Eröffnung der Elbphilharmonie, die Verhaftung des Journalisten Yüksel, die Kündigung des Klimaabkommens durch Donald Trump, den Besuch von Prinz William und seiner Frau Kate, die immense Transfersumme des Fußballer Neymar, die Parlamentswahlen in Österreich und anderes mehr. Aber auch Wißgoldingen, das sich zauberhaft in die einzigartige Landschaft einfüge, habe ein facettenreiches Jahr hinter sich, das in einem bunten Bilderreigen noch präsentiert werde. Mit einem Gedicht von Erich Kästner über Vorsätze fürs neue Jahr schloss Ingrid Banzhaf ihre Neujahrsansprache. Was Bürgermeister Rembold zu sagen hatte und was noch alles geboten wurde, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.