Sport | Sonntag, 07. Januar 2018 Sonntag, 07. Januar 2018

Nationaler Stuifencup: U 13 des FSV Mainz 05 schlägt den VfB Stuttgart im Finale

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Einige der größten U-​ 13 -​Talente Deutschlands gastierten am vergangenen Freitag beim 11 . Nationalen Stuifencup des TSGV Waldstetten und sorgten für hochkarätigen Juniorenfußball in der Schwarzhornhalle. Den Turniersieg sicherte sich der FSV Mainz 05 durch ein 3 : 2 im Finale über den VfB Stuttgart.

1

05

600

13

11

05

8

Mit dem VfB Stuttgart, SSV Reutlingen,. FC Heidenheim, Karlsruher SC, FC Augsburg, Berliner SC, FC Ingolstadt und FSV Mainzspielen acht der zwölf Teilnehmer in der höchsten Liga dieser Altersklasse. Allerdings sind diese Spielklassen nicht miteinander vergleichbar, da jeder Landesverband seine Ligen unterschiedlich strukturiert. Dementsprechend schwierig vergleichbar ist die Leistungsstärke der jeweiligen Top-​Ligen.Doch genau dies macht für die Vereine die Teilnahme am Nationalen Stuifencup des TSGV Waldstetten so spannend, schließlich sind dort am Freitag in der Schwarzhornhalle Mannschaften aus sieben Verbänden zusammen gekommen. „Der Leistungsvergleich mit den Topteams ist uns am wichtigsten“, meinte beispielsweise der Trainer des Berliner SC, Benny Borth. KnappKilometer hatte er mit seinen Jungs für die Anreise zurückgelegt. Allerdings war bereits nach der Vorrunde Schluss für die Berliner. Für die Veranstalter hatte er dennoch ein Sonderlob parat: „Das Turnier ist top organisiert und es macht Spaß, sich hier mit den großen Teams zu messen.“Die gastgebende Mannschaft hatte gegen die hochklassige Konkurrenz bereits in der Vorrunde das Nachsehen. Dies war jedoch kein Beinbruch. „Es war etwas Besonderes, gegen solche starke Gegner zu spielen. Das ist nicht vergleichbar mit unseren normalen Spielen“, waren sich die TSGV-​Nachwuchskicker einig. Mehr zum U-​Turnier und dem Nationalen Stuifencup für U-​-​Mannschaften, den ebenfalls der FSV Mainzfür sich entschied, lesen Sie in der RZ vom. Januar.